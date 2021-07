FERJ - Foto: Reprodução

FERJFoto: Reprodução

Publicado 14/07/2021 18:31

Rio - A empresa Hawk-Eye, que fornece serviços em tecnologia para o uso do VAR para a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), acionou a justiça para cobrar uma dívida de R$ 450 mil no fornecimento do serviço para os jogos de mata-mata no Campeonato Carioca 2020, . A informação é do "GE".

Dentro do processo, a empresa cita 13 jogos em que o VAR foi utilizado com valores que chegam em torno de R$ 25 mil e R$ 40 mil, dependendo da partida, além de um acordo para pagamento em três parcelas, entre fevereiro e março de 2021.

Publicidade

Durante a realização do Campeonato Carioca de 2021, a Hawk-Eye foi procurada pela Ferj para trabalhar nas semifinais e finais do torneio deste ano. No entanto, para entrarem em acordo, a empresa condicionou o pagamento junto com a dívida da temporada passada. Entretanto, a federação procurou outra empresa para utilizar o VAR.

Em nota oficial, a Ferj confirma que possui dívida, mas alega que devido à pandemia, teve dificuldades para providenciar o pagamento no torneio do ano passado.

Publicidade

"É fato mais do que sabido que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não recebeu o pagamento da última cota do Campeonato Carioca de 2020. Esse fato, aliado à ausência de receita pelos jogos sem público, teve como consequência a impossibilidade de cumprir o compromisso com a Hawk Eye, situação que será sanada tão logo seja possível. A Ferj vem desenvolvendo esforços nesse sentido, pede desculpa pelo transtorno causado e reafirma que não deixará de honrar seus acordos".