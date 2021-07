Alan Maguire, pai do zagueiro Harry Maguire, foi um dos feridos nos tumultos registrados em Wembley na final da Eurocopa, no último domingo - AFP

Publicado 14/07/2021 17:50

Londres - Em entrevista concedida ao diário inglês 'The Sun', o zagueiro Maguire revelou que seu pai, Alan, foi uma das inúmeras vítimas que ficaram feridas no caótico cenário Estádio de Wembley durante a final da Eurocopa, entre Inglaterra e Itália, no último domingo. Alan Maguire, de 56 anos, tem suspeita de duas costelas fraturadas. Durante a invasão, ele caiu e foi pisoteado

"Foi assustador. Não foi uma experiência agradável e o abalou. Mas ele teve sorte de, como em todo jogo, não estar com meu sobrinho ou meus filhos nos ombros. Portanto, estou grato por isso, pois poderia ter sido algo muito sério", disse Maguire.

A Uefa abriu um processo disciplinar contra a Federação Inglesa devido à fragilidade do esquema de segurança, que fracassou no controle do acesso dos torcedores sem ingresso ao estádio. De acordo com a imprensa inglesa cerca de cinco mil hooligans teriam invadido Wembley.



"Ele estava lutando para respirar por causa das costelas, mas não é do tipo que faz alarde. Foi assustador. Ele disse que estava com medo e não quero que ninguém experimente isso em uma partida de futebol. Espero que possamos aprender com isso e garantir que isso não aconteça novamente", disse o zagueiro do Manchester United e da seleção da Inglaterra.