Publicado 14/07/2021 18:30 | Atualizado 14/07/2021 18:31

Rio - O Atlético Carioca não gostou nada das declarações do goleiro Bruno sobre ter se aposentado dos gramados. De acordo com o clube, ele segue com seu contrato ativo e recebendo seus salários em dia.

"Bruno tem contrato com o clube até o final de agosto. O salário dele está em dia. Ficamos surpresos com a declaração, acredito que essa entrevista foi para divulgar mais esse novo 'projeto' dele, mas realmente a direção do clube não gostou", disse o Atlético, que não descartou a possibilidade de escalá-lo na próxima partida.

Em entrevista ao canal “Nação Urubu 81”, o goleiro culpou a mídia pelo fim de sua carreira.

"Na verdade, eu tenho lenha para queimar ainda, teria condições para continuar jogando, meu preparo físico é bom. Eu tinha a intenção, depois de ter enfrentado a situação que todo mundo já conhece, de dar a volta por cima, de mostrar que todo ser humano é capaz de recomeçar, o ser humano é maior que seu próprio erro. Eu tinha, sim, a vontade de continuar no futebol, até porque é um sonho de criança, que foi realizado. E infelizmente não consegui. Deixei isso em terceiro ou quarto plano por causa da pressão midiática. Onde eu saio, aonde eu vou, eu arrasto multidões. Sou abraçado, acolhido, principalmente no Rio de Janeiro. Então, o que mais pegam no meu pé é a questão midiática”, afirmou Bruno.