estreia da série, o jovem carnavalesco Lucas Milato compartilha os desafios de produzir um carnaval atravessado pela pandemiaDivulgação

Publicado 29/07/2021 19:01 | Atualizado 29/07/2021 19:14

Belford Roxo – “Enquanto houver esperança, haverá carnaval”, foi com essa frase que a Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo anunciou nesta quinta-feira (29/07) em suas redes sociais mais um importante passo rumo ao tão esperado Carnaval de 2022. A agremiação escolheu registrar o processo de idealização e confecção dos protótipos das fantasias através da web série: NOSSA FANTASIA, dividida inicialmente em três episódios.

No caso da Inocentes de Belford Roxo, a agremiação possui profunda ligação com a cidade. Além de ser o sustento de muitos profissionais, a ‘Caçulinha da Baixada’, como carinhosamente é chamada, traz entretenimento e ações sociais para a população belforoxense. “É muito bacana e importante, além de gratificante, observar nossa comunidade voltar a sorrir, respirar carnaval, a pensar em brincar carnaval novamente. É bacana para mim e para a escola ver a nossa comunidade voltar a ter esperança.”, pontuou Lucas Milato.



O enredo "A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos" irá tratar de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa que faz parte do calendário oficial do carnaval recifense Divulgação

O enredoirá tratar de uma riquíssima manifestação cultural e religiosa que faz parte do calendário oficial do carnaval recifense. Frutos de um intenso processo de pesquisa, as primeiras ideias começaram a sair do papel ainda em 2020, pouco depois do encerramento do carnaval. No episódio, Milato ressalta a importância do primeiro setor do desfile, parte retratada no início da série, que traz símbolos e fundamentos religiosos importantes para a compreensão do ritual.Durante a explicação do jovem artista Lucas Milato, o espectador poderá ver um pouco do que está sendo preparado para o próximo desfile da Inocentes de Belford Roxo. A ideia da série é trazer material inédito para o amante do carnaval, mirando a esperança por dias melhores.