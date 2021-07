O Teste do Pezinho deve ser feito entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/07/2021 15:21 | Atualizado 29/07/2021 15:29

Belford Roxo - O Teste do Pezinho é um exame rápido que tem a finalidade de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que possam comprometer a vida da criança. Com este exame é possível detectar cerca de 50 doenças. O importante é que a coleta do sangue deve ser efetuada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Belford Roxo faz mensalmente cerca de 300 coletas. Normalmente, o horário do teste é de 8h às 11h, de segunda a quinta-feira.

O teste é feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê e permite identificar diversas graves como: o hipotireoidismo congênito (glândula tireóide do recém-nascido não é capaz de produzir quantidades adequadas de hormônios), a fenilcetonúria (doença do metabolismo) e as hemoglobinopatias (doenças que afetam o sangue – traço falcêmico e doença falciforme).

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância de se fazer o teste do pezinho para que se consiga detectar prováveis doenças. “Temos seis policlínicas oferecendo o serviço para facilitar a vida das mães que procuram pelo exame. É fundamental que o teste seja feito para preservarmos a saúde da criança”, concluiu o secretário.

Veja as unidades que fazem o Teste do Pezinho:

Policlínica Parque Amorim (segunda e terça-feira)

Policlínica Neuza Brizola (quarta e quinta-feira)

Policlínica Nova Aurora (quarta-feira)

Policlínica Heliópolis (quinta-feira)

Policlínica Santa Maria (terça e quinta-feira)

Policlínica Parque São José (terça-feira)