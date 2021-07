O Dia Mundial tem como objetivo despertar na sociedade a atenção para essa grave violação aos direitos humanos - Divulgação / 39º BPM

Publicado 30/07/2021 22:59 | Atualizado 30/07/2021 23:08

Belford Roxo – O 39º BPM (Belford Roxo) conta nesta noite de sexta-feira (30/07) com uma iluminação especial em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. A unidade da Polícia Militar, no bairro São Bernardo, está com a fachada iluminada de azul, em adesão à Campanha Coração Azul: Todos Contra o Tráfico de Pessoas.

A iniciativa tem como objetivo despertar na sociedade a atenção para essa grave violação aos direitos humanos.