Os novos passistas se apresentaram para um grupo de jurados - Divulgação

Publicado 30/07/2021 20:44 | Atualizado 30/07/2021 22:13

Belford Roxo - Com muito samba no pé e gente bonita, a Inocentes de Belford Roxo realizou na noite da última quarta-feira (28), a 1ª Audição de Passistas – Edição 2022. O evento foi fechado ao público e começou, após o encerramento da Escolinha de Percussão “A procura da cadência perfeita”, comandada por mestre Juninho.

O evento reuniu mais de 30 passistas na quadra na Inocentes de Belford Roxo Divulgação

A audição teve início com a composição da mesa julgadora, com o vice-presidente Leandro Santoro dando as boas-vindas a todos. Logo depois, o carnavalesco Lucas Milato fez um resumo do enredo “A meia-noite dos tambores silenciosos” e o intérprete Temtem Sampaio cantou o samba de esquenta da Inocentes.

O concurso teve um total de 30 candidatos que se apresentaram mostrando o samba no pé. Os quesitos julgados foram: samba, carisma e postura. Após a apresentação o vice-presidente, Rodrigo Gomes externou a felicidade por ver os passistas que amam a Inocentes participando do concurso, agradeceu a presença de todos e fez um apelo para as pessoas respeitarem os cuidados para evitar a propagação da pandemia do Covid-19.



No final, foram apresentados os 11 passistas aprovados e comunicado que o restante farão parte do Projeto Samba no Pé da Inocentes, que terá início na próxima quarta-feira (04/08).



O corpo de jurados que avaliou os novos passistas Divulgação

Marcaram presença no evento: o vice-presidente Social, Icaro Ribeiro; a diretora artística, Luana Rios; o coordenador de Destaques, Marcos Lerroy a diretora geral de Barracão, Sandra Dinha, diretor Social da Liga RJ e membro fundador da Associação dos Passistas de Samba do Brasil, Ciro do Agogô, Bruno Tete; Bailarina e coreografa da Comissão de Frente da Inocentes de Belford Roxo, Juliana Frathane; musa fitness, digital influencer e rainha de bateria da Inocentes 2022, Natalia Lage; os coordenadores da Ala de Passista da Tuiuti, Alex Coutinho e Jorge Amarelloh; coordenador da Ala de Passistas da Beija-Flor de Nilópolis, Assis BF; passista vencedora do Brasil Samba Congress 2019 e conselheira da Associação dos Passistas de Samba do Brasil Ciro do Agogô , Ana Perola; Estandarte de Ouro de Melhor Passista pela Grande Rio 2014, fundadora e instrutora do projeto de Samba no Pé "Passistas de Ouro", passista show da Escola de Caxias e musa da Escola de Samba Unidos Vila Maria, Marisa Furacão; Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro 2014, rainha de Bateria da Inocentes 2017, rainha da Inocentes e musa da São Clemente, Letícia Guimarães; bailarina, coreógrafa e conselheira da Associação de Passistas de Samba do Brasil Ciro do Agogô, Nenega Barbosa e como presidente do júri, o Síndico da Passarela e Carteira número 1 do Sindicato da Dança, José Carlos Machine.

Jurados com os coordenadores Luciene Santinha e Yago Sensação. Reprodução

A audição encerrou com os jurados formando uma roda de samba com os convidados. Foi servido um coquetel com drinks, salgados diversos e refrigerante para os jurados e convidados, que foram recepcionados pelos coordenadores da Ala de Passista da Inocentes Luciene Santinha e Yago Sensação.