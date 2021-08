Belford Roxo

Ferj libera Estádio Nélio Gomes para os jogos do SE Belford Roxo na Série C do Carioca

Belforroxenses que lideram a competição, estavam jogando com o mando no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes. Agora poderão atuar em casa, no bairro Hinterlândia

Publicado 31/07/2021 14:10 | Atualizado há 2 dias