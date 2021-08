A vacinação antirrábica acontecerá no Jardim do Ipê e no Vale do Ipê - Júlio César Ferreira / PMBR

Publicado 03/08/2021 20:11 | Atualizado 03/08/2021 20:13

Belford Roxo – A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, promove nesta quarta e quinta-feira (04/08 e 05/08) Campanha de Vacinação Antirrábica. Nesta quarta (04/08), a vacinação de cães e gatos acontecerá na Praça do Ponto 5, na Avenida Ayrton Senna, s/n, no bairro Jardim do Ipê, de 9h às 15h.



Na quinta-feira (05/08), a campanha estará no Campo do Cantão, na Estrada Manoel de Sá, s/n, no Vale do Ipê.



Raiva animal

Campanha de Vacinação Antirrábica em Belford Roxo Divulgação / PMBR A raiva é uma doença letal transmitida do animal infectado para o homem, já que o vírus fica em grande quantidade na saliva. Para se transmitir a doença, o animal deve ser portador do vírus da raiva, ou seja, não é toda mordida de cão e gato que transmite a raiva.

A primeira fase da raiva no animal dura de um a quatro dias e apresenta as seguintes alterações no cão: excitação, agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência.



Após a fase furiosa, tem início a chamada “raiva paralítica”, na qual se acentuam os sintomas neurológicos, como: dificuldade de engolir, dificuldade de engolir; salivação; falta de coordenação dos membros e paralisia. A raiva evolui muito rapidamente. Quando chega à segunda fase, o cachorro geralmente morre em 48 horas.