Belford Roxo

Belford Roxo promove Campanha de Vacinação Antirrábica nesta quarta e quinta-feira (04/08 e 05/08)

Nesta quarta (04/08), a vacinação de cães e gatos acontecerá na Praça do Ponto 5, na Avenida Ayrton Senna, s/n, no bairro Jardim do Ipê, de 9h às 15h

Publicado 03/08/2021 20:11 | Atualizado há 1 hora