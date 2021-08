Encontro aconteceu na prefeitura de Porto Real - Fabiano Sabino

Encontro aconteceu na prefeitura de Porto RealFabiano Sabino

Publicado 10/08/2021 09:30

Porto Real recebeu na segunda-feira (9), a visita do deputado federal Márcio Labre, do Partido Social Liberal (PSL). Ele foi recebido no gabinete do Palácio 5 de novembro, pelo prefeito Alexandre Serfiotis e pelo Secretário de Agricultura, Andrinho. O deputado anunciou o empenho da emenda no valor de R$ 900 mil para aplicação em melhorias no setor agropecuário.

O prefeito destacou a grande importância do recurso anunciado, em um momento que a agricultura cresce e se fortalece cada vez mais no município. “Estamos resgatando a agricultura, vamos colher 50 toneladas de feijão nesta safra, já distribuímos mais de 43 mil mudas, duplicamos a produção do viveiro de mudas e o Projeto Horta Municipal é um sucesso”, comentou.

Publicidade

A verba será usada para a construção de um galpão para guardar todo o maquinário da Secretaria preservando o bem público, além da compra de um trator de 100cv e de equipamentos de última geração, como uma ensiladeira e uma batedeira agrícola, para oferecer cada vez mais auxílio aos agricultores e pecuaristas do município.

O deputado Márcio Labre frisou que fica feliz em dar sua contribuição para o desenvolvimento do setor agropecuário e que fica satisfeito quando tem a certeza que seu esforço para liberar recursos vai realmente ser revertido em melhorias e benefícios para a população. “Fiquei triste em perder um amigo e um exemplo de político como deputado federal, que foi o prefeito de Porto Real, mas alegre porque a cidade ganhou um defensor do povo”, declarou.