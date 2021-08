Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 10/08/2021 08:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta terça-feira (10), a campanha de imunização da dose 2 das vacinas contra a Covid-19 no grupo de pessoas com comorbidades e idade de 18 a 59 anos. Entre as comorbidades permitidas para o recebimento das vacinas estão: síndrome de down; autismo; imunossuprimidos; doença renal crônica; anemia falciforme e deficiência permanente (BPC).

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Confira locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Jardim Real e Novo Horizonte;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.