Publicado 10/08/2021 11:00

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação realiza esta semana a Pré-conferência de Assistência Social. O tema debatido será: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.

Os encontros acontecem nos dias:

Publicidade

10/08/2021 às 13h30 - Estrada Pública para Porto Real, próximo à entrada da Portaria Sul da Peugeot, ao lado do antigo Costelão, casa 3, no bairro Parque Mariana.

11/08/2021 às 8h30 - Sala de Cultura da Escola Municipal Eliana Provazi, no bairro Novo Horizonte.