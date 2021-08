Objetivo é auxiliar no recebimento das vacinas - Divulgação

Publicado 11/08/2021

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real recebeu na última semana uma doação de 30 caixas térmicas (15 litros) com termômetro e mais 50 termômetros extras. A contribuição visa auxiliar no recebimento das vacinas contra a Covid-19 e de outros imunizantes destinados através do Programa Nacional de Vacinação (PNI).

A doação foi por meio de uma parceria entre a ONG Unidos da Vacina com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). "Será possível garantir o nível de excelência com que as vacinas chegam ao município, sempre dentro dos padrões de conservação. Essa doação vai de encontro ao bom aproveitamento dos imunizantes que recebemos, onde até agora, temos 100% de utilização das vacinas contra o coronavírus, por exemplo”, explica a subsecretária de Saúde, Verônica Machado.