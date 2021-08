Cidade tem 31 casos ativos da doença - Divulgação

Cidade tem 31 casos ativos da doençaDivulgação

Publicado 11/08/2021 13:00

O mês de julho apresentou uma queda de 58% no número de casos de Covid-19 em Porto Real. Foram 70 casos registrados, enquanto em junho 167 testes deram positivo . Foram quatro mortes em julho, mesma quantidade do que no mês anterior.