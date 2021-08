Há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. - Foto: reprodução internet

Há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.Foto: reprodução internet

Publicado 13/08/2021 17:46

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (13/08) um alerta para acumulado de chuva válido para todas as cidades do Noroeste Fluminense. Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. É baixo – mas não é descartado – o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.



Já a Climatempo alerta para grandes volumes de chuva que poderão ser acumulados entre os dias 11 e 13 de agosto de 2021 na faixa litorânea entre o sul do Rio de Janeiro e o norte de Santa Catarina. “Simulações de modelos atmosféricos indicam totais de 70 a 130 mm acumulados neste período, o que representa muito mais do que média de chuva normal para todo o mês de agosto” – informa o portal.



O motivo para os grandes volumes de chuva é a passagem de uma frente fria seguida de forte circulação de ar marítimo, provocada por um grande sistema de alta pressão atmosférica de origem polar que ficará atuando sobre o mar por alguns dias. Segundo a Climatempo, os grandes volumes de chuva poderão causar transtornos, como alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas citadas pelo portal.

Instruções do Inmet:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).