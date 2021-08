Salve uma vida, doe sangue! - Foto: reprodução internet

Salve uma vida, doe sangue! Foto: reprodução internet

Publicado 16/08/2021 14:06

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informa à população bom-jesuense que nesta terça-feira (17/08), a partir das 9h, o ônibus do Hemocentro estará estacionado, para coleta de sangue, ao lado da portaria principal do Hospital São Vicente de Paulo, localizada na Rua Tenente José Teixeira, n° 473 - Centro de Bom Jesus do Itabapoana.

SALVE UMA VIDA, DOE SANGUE!

Data: 17/08 (terça-feira)

Horário: a partir das 9h

Local: HSVP