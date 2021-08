Visita tem como propósito conhecer as necessidades do município e ajudar no que for possível. - Divulgação/ PMVS

Publicado 16/08/2021 13:59

VARRE-SAI - O prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, recebeu neste fim de semana, em seu gabinete, o deputado estadual Alexandre Freitas (NOVO) e equipe, acompanhado de Laura Parreira e Carolina Ferreira. Pela primeira vez no município, o deputado cumpre agenda no Noroeste Fluminense.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Meio Ambiente, Cremilson José de Souza Lino; de Esportes, José Carlos Estevão de Castro; de Agricultura, José Maria de Freitas Pelegrini; de Turismo, Fátima Pimentel; de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra; de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva e de Obras, José Maria Pelegrini, além do presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos dos Santos Mota.

De acordo com o deputado, a visita tem como propósito conhecer as necessidades do município e ajudar no que for possível. “Temos o hábito de rodar o Estado para fazer a coleta de demandas de prefeitos e vereadores. Devido à distância geográfica da capital, é difícil estar sempre nos 92 municípios. Mas temos um canal aberto que é o nosso whatsapp onde recebemos demandas de todo o Estado”, lembrou Alexandre.

No que se refere aos pleitos de Varre-Sai, o deputado completou. “Vou aguardar um ofício do prefeito, listando as principais demandas para eu analisar o que é possível ser feito para ajudar”, concluiu.

O prefeito Silvestre José Gorini falou do encontro com o deputado. “Recebemos a visita do deputado Alexandre Freitas e expusemos as demandas do município, tendo o deputado se prontificado a nos ajudar, perante as autoridades competentes”, afirmou o prefeito.

Após a reunião, o deputado visitou alguns pontos turísticos do município.