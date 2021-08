O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª DP. Foto: divulgação

Publicado 16/08/2021 14:03

PORCIÚNCULA - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no km 36 da Rodovia RJ-220, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia abordaram os ocupantes de um veículo Toyota modelo Etios de cor prata. Durante buscas no interior do automóvel, os agentes apreenderam o total de 453,5g de pasta base de cocaína. A dupla foi autuada por tráfico de drogas na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.