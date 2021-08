O caso seguiu para ser registrado na 143ª DP, sendo solicitada requisição para exames prévios na cidade de Campos dos Goytacazes. - Foto: reprodução

O caso seguiu para ser registrado na 143ª DP, sendo solicitada requisição para exames prévios na cidade de Campos dos Goytacazes.Foto: reprodução

Publicado 16/08/2021 14:34

ITAPERUNA - Um homem de 56 anos foi autuado por conduzir veículo sob influência de efeito de álcool, no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) foram apurar desentendimento de trânsito na tarde Estrada do Bananal. O condutor da caminhonete Volkswagen modelo Saveiro de cor preta relatou que estava atrás da caminhonete Ford modelo F 1000 de cor azul, sendo que o motorista estava fazendo zig-zague. No momento que fez ultrapassagem, foi xingado pelo motorista.

O condutor da Saveiro parou o veículo e teve início de discussão. O motorista da Ford contou que o homem havia dado um soco na boca de sua esposa. Nisso, pegou um pedaço de madeira e acertou a parte lateral direita da Saveiro, causando danos na lataria.

Publicidade

O caso seguiu para ser registrado na 143ª DP, sendo solicitada requisição para exames prévios na cidade de Campos dos Goytacazes. Foi comprovada capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool para o condutor da Ford F 1000. O envolvido foi autuado em flagrante sendo estipulada fiança no valor de um salário mínimo, o pagamento não havia sido confirmado até a publicação desta reportagem.