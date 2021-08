Cocaína e maconha foram encontradas durante buscas na mochila do suspeito. - Foto: divulgação

Cocaína e maconha foram encontradas durante buscas na mochila do suspeito. Foto: divulgação

Publicado 16/08/2021 14:56

CARDOSO MOREIRA - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no km 100 da Rodovia BR-356, próximo ao trevo de São Joaquim, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Os ocupantes de um ônibus intermunicipal, que havia saído de Campos dos Goytacazes e seguia para Porciúncula, foram abordados por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia.

Durante buscas na mochila do passageiro os agentes encontraram dois tijolos de maconha e meio de tijolo de cocaína. O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Os materiais foram encaminhados à perícia e o resultado registrou 1,3 Kg de maconha e 499 gramas de cocaína. O passageiro foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.