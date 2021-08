1º Torneio de Xadrez de Prevenção ao Uso de Drogas do Vale do Itabapoana e região. - Divulgação/PMVS

Publicado 16/08/2021 21:01

VARRE-SAI - O ensino de xadrez nas escolas de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, continua dando bons frutos. Sete alunos do município participaram do 1º Torneio de Xadrez de Prevenção ao Uso de Drogas do Vale do Itabapoana e região que aconteceu no último sábado (14/08). Os atletas de tiveram o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A competição ocorreu no Shopping Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapoana, e tiveram bons resultados. O varre-saiense Hugo Fabri Filho ficou com o segundo lugar geral da competição. O prefeito da cidade bonjesuense, Paulo Sergio Cyrillo, participou do evento.



O torneio celebrou a inauguração da Academia de Xadrez Mentes Brilhantes, idealizada por Jones Urubatan Frias Rabello, e contou com a participação de 15 enxadristas, 7 deles de Varre-Sai, sob a orientação do vereador e professor de Educação Física e Xadrez (com viés pedagógico) e árbitro da Federação Mineira de Xadrez, José Carlos Monteiro (Pará). Todos ganharam medalhas e os primeiros colocados, receberam troféus.



O evento foi uma preparação para o Torneio Internacional de Xadrez que vai acontecer do dia 26 a 29 de agosto, em Bom Jesus do Itabapoana, que contará com a participação de vários mestres brasileiros e internacionais e a participação de 20 atletas do município de Varre-Sai, também com o apoio da Prefeitura de Varre-Sai, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.



“O xadrez desenvolve o raciocínio lógico, concentração e espírito esportivo, ensinando a lidar com o respeito e a responsabilidade. A participação dos alunos no torneio foi importante, mas a nossa intenção não é somente formar atletas e sim, cidadãos”, afirmou o professor Pará.



Segundo o secretário municipal de Educação e Cultura, Calos Alberto da Silva, o trabalho iniciado nas escolas em 2012 com o xadrez, está refletindo em bons resultados. “A Secretaria Municipal de Educação e Cultura parabeniza os alunos que participaram do torneio de xadrez, representando nosso município. Nós vamos continuar incentivando a prática do xadrez, introduzindo-o na grade curricular das escolas municipais. O bom resultado no torneio é fruto de um trabalho iniciado em 2012 e que a gente pretende dar continuidade nos próximos anos”, lembrou Calos Alberto da Silva. Continua após foto.

1º Torneio de Xadrez de Prevenção ao Uso de Drogas do Vale do Itabapoana e região. Divulgação/PMVS

Resultados do 1º Torneio de Xadrez de Prevenção ao Uso de Drogas do Vale do Itabapoana e Região:

1º Lugar Geral: Gabriel Urubatan (Academia Mentes Brilhantes)



2º Lugar Geral: Hugo Fabri Filho (Clube de Xadrez Varre Sai)



3º Lugar Geral: Lorenzzo Urubatan (Academia Mentes Brilhantes)



Sub 12:

Campeão: Lorenzzo Urubatan (Academia Mentes Brilhantes)



2º Lugar: Diego Miranda (Núcleo do Boa Vista de BJI)



3º Lugar: Luiz Gustavo (Núcleo do Boa Vista de BJI)



Sub 14:

Campeão: Eduardo José (Clube de Xadrez Varre Sai)



2º Lugar: Bernardo Gabriel (Clube de Xadrez Varre Sai)



3º Lugar: Gustavo Antonio (Clube de Xadrez Varre Sai)



Sub 16:

Campeão: Gabriel Urubatan (Academia Mentes Brilhantes)



2º Lugar: Hugo Fabri Filho (Clube de Xadrez Varre Sai)



3º Lugar: Heitor Abib Hugo José (Clube de Xadrez Varre Sai)



4⁰ Lugar: João Pedro da Silva Barreto (Clube de Xadrez de Varre-Sai.



OPEN:

Campeão: Jones Urubatan Filho (Academia Mentes Brilhantes)



2º Lugar: Mateus Pimente (Clube de Xadrez de Bom Jesus do Norte)



3º Lugar: Rafael Degli (Núcleo do Boa Vista de BJI)



Maior delegação: Clube de Xadrez Varre Sai

Delegação Campeã: Academia de Xadrez Mentes Brilhantes