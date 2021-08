Dependências do Centro Poliesportivo estão fechadas, ao acesso público para atividades coletivas. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 17/08/2021 18:38

ITAPERUNA - O serviço de sanitização nas áreas do Centro Poliesportivo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi realizado na última segunda-feira, 16. A ação foi feita por meio a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras).

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informa que as dependências do Centro Poliesportivo estão fechadas, ao acesso público para atividades coletivas, pelo fato de o município se encontrar com bandeira vermelha, no que se refere ao mapa de risco de covid-19.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ACONTECE NORMALMENTE

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a covid-19 está acontecendo normalmente no Centro Poliesportivo.

O fato de o local ter recebido os serviços de sanitização não alterou a rotina dos trabalhadores da Saúde, que seguem firmes imunizando a população.