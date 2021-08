Primeiro jogo das semifinais será no dia 22 de agosto (domingo). - Foto: Reprodução Paduano TV

Primeiro jogo das semifinais será no dia 22 de agosto (domingo). Foto: Reprodução Paduano TV

Publicado 18/08/2021 13:38

Na 17ª Rodada, o Paduano Esporte Clube Brasil enfrentará o Bela Vista, pela última rodada da série C do Campeonato Carioca, no Estádio Alzirão, no município de Itaboraí, nesta quinta-feira (19/08). Em sua última partida, o Paduano jogando fora de casa, venceu o líder da Série C, Belford Roxo, em jogo válido pela 16ª Rodada do Campeonato e se classificou para as semifinais.



De acordo com FutRio, em um jogo de líderes não foi fácil para o Trovão Azul. No primeiro tempo aos 42 minutos Yury , abriu o placar para o Paduano. No segundo tempo com quatro jogadores expulsos o jogo ficou com cara de final, mas aos 52 minutos, Matheus amplia e para o Trovão, garantindo assim a vaga para as semifinais.



O primeiro jogo das semifinais será no dia 22 de agosto (domingo), com a vitória o Paduano mantém na vice-liderança. Veja a classificação abaixo:

