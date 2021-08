A Polícia Civil investiga o caso. - Foto: divulgação

ITAPERUNA - Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados para conduzirem dois suspeitos de envolvimento com estelionato no shopping localizado na Rodovia BR-356, bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, à 143ª DP no município.

Durante buscas na residência de um homem de 28 anos os militares apreenderam um revólver da marca Rossi de calibre 38 com cinco munições intactas. O fato acabou chamando atenção de muitas pessoas e o caso está sendo apurado até o momento na delegacia do município. Pessoas estão prestando depoimento. A Polícia Civil investiga o caso que pode envolver uma suposta pirâmide financeira. Continua após o vídeo.

O DIA fez contato com o delegado Dr. Henrique Lobato que ficou de atender a equipe do Jornal O DIA ainda nesta tarde para mais informações.

