Deslocamentos de pessoas e ve√ɬ≠culos acabam por se relacionar com determinadas caracter√ɬ≠sticas socioecon√ÉŇĹmicas, al√ɬ©m de se tornar disputas pelo espa√ɬßo. - Divulga√ɬß√ɬ£o/ Pastoral da Cidadania

Deslocamentos de pessoas e ve√ɬ≠culos acabam por se relacionar com determinadas caracter√ɬ≠sticas socioecon√ÉŇĹmicas, al√ɬ©m de se tornar disputas pelo espa√ɬßo.Divulga√ɬß√ɬ£o/ Pastoral da Cidadania

Publicado 19/08/2021 16:00

ITAPERUNA - Trânsito e Mobilidade Urbana tem sido temas de frequente discussões e um enorme desafio para as cidades brasileiras. Quando se pensa em trânsito é preciso ir além do simples deslocamento de veículos e/ou pessoas, precisa-se também pensar e repensar os espaços públicos, que vão atender as demandas sociais.

Através de uma iniciativa da Pastoral da Cidadania de Itaperuna, o tema será debatido no espaço ‘A Hora da Cidadania’ em 19 de agosto, às 20h, e contará com a participação do médico Dr. Felipe Magalhães, que realiza estudo comparativo - Tráfego em Itaperuna/Tráfego no Mundo; Enio Borges, diretor do DEMUT (Departamento Municipal de Trânsito); José Geraldo Santana, pedestre e ciclista; e Luiz Gustavo Guimarães, arquiteto e urbanista.

Publicidade

Luiz Gustavo também é MBA em Marketing e Gestão de Clientes, e atualmente, atua na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan, como especialista em Desenvolvimento Setorial. É coordenador do Programa Calçada Acessível desde 2010, com a função de orientar os técnicos das prefeituras, engenheiros, arquitetos, gestores públicos, e responsáveis pela elaboração de projetos e obras, que atuam na formulação de políticas públicas de acessibilidade, como também, as lideranças dos Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Idoso.

Vale lembrar que deslocamentos de pessoas e veículos acabam por se relacionar com determinadas características socioeconômicas, além de se tornar disputas pelo espaço, seja por condutores de veículos ou pedestres; o que pode refletir em uma série de conflitos no dia a dia. Esse tipo de situação precisa ser debatido com frequência, visando inclusive, buscar soluções conjuntas que possam trazer benefícios para toda a sociedade.

Publicidade

A conversa sobre Trânsito e Mobilidade Urbana será transmitida no espaço ‘A Hora da Cidadania’, na próxima quinta-feira, 19, às 20h, no canal do YouTube da Pastoral da Cidadania. Conheça as redes sociais da Pastoral: Instagram: @cidadaniadeitaperuna | YouTube: Pastoral da Cidadania | Facebook: Pastoral da Cidadania de Itaperuna.

PASTORAL DA CIDADANIA

Publicidade

A Pastoral da Cidadania é uma caminhada de fé em busca do resgaste da ética no meio político e social, além do trabalho de formação de líderes, comprometidos com o próximo, bem como a participação cidadã na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Educação, Saúde, Cultura, Economia, Segurança Pública, Meio Ambiente, dentre outros assuntos; são temas frequentemente debatidos entre os membros da Pastoral, que ainda realizam inúmeras atividades em busca do bem comum, intencionando conscientizar o cidadão sobre a importância e o papel que cada um exerce no contexto social.