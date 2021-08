Variante é conhecida por ser altamente transmissível. - Foto: reprodução internet

Publicado 18/08/2021 19:31 | Atualizado 18/08/2021 19:34

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A variante Delta (B.1 617.2) do "novo coronavírus", surgida na Índia e considerada a mais contagiosa, já é a mais encontrada nas amostras de materiais coletados em moradores do estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, divulgou nesta terça-feira (17/08) que foi detectado no município um caso da variante Delta. O caso foi confirmado pelo Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-RJ). A variante delta é conhecida por ser altamente transmissível.



A Secretaria Municipal de Saúde pede à população que redobre os cuidados para evitar o contágio e não esquecer de: higienizar as mãos com frequência, usar constantemente o álcool líquido 70º ou em Gel, sempre lavar as mãos, bem como usar máscara cobrindo ao mesmo tempo o nariz e a boca e manter o distanciamento social. Caso venha sentir qualquer sintoma gripal, procurar atendimento médico o mais rápido possível.



A primeira cidade a confirmar um caso da Delta na região foi São João da Barra, no final de julho. Já no dia 3 de agosto foi a vez de São Sebastião do Alto, e o paciente diagnosticado é uma criança de 5 anos. No dia seguinte os municípios de Nova Friburgo e Porciúncula confirmaram casos, sendo quatro em Friburgo e dois casos no distrito de Santa Clara, em Porciúncula.



No dia 14 de agosto as prefeituras de Itaocara e Santo Antônio de Pádua também confirmaram casos da variante Delta. Na segunda, dia 16, a Prefeitura de São Fidélis confirmou sete casos da variante. Na terça, dia 17, os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Natividade também confirmaram casos da variante Delta.