O envolvido foi autuado por furto na 138ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 18/08/2021 19:22



LAJE DO MURIAÉ - Duas caixas de som, dois microfones, ventilador, pandeiro e uma toalha que teriam sido furtados em uma igreja localizada no Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, foram recuperados por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ). Os agentes foram informados que tais produtos estavam na mesma rua do templo.

Os militares fizeram contato com o pai do suspeito, que autorizou buscas, na manhã desta terça-feira (17). Na residência os policiais recuperaram o material. O envolvido foi autuado por furto na 138ª DP e vai responder ao processo em liberdade.