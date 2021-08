O tráfico de drogas foi registrado na 148ª DP, o casal e o jovem permaneceram à disposição da Polícia Civil. - Foto: divulgação

Publicado 18/08/2021 19:18

ITALVA - Três pessoas forma presas por tráfico de drogas no bairro Saldanha da Gama, em Italva, no Noroeste Fluminense. Seguindo informação que um casal de Campos dos Goytacazes, da comunidade do Sapo, havia se juntado com uma dupla para vender entorpecentes, policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia se deslocaram entre as ruas José Policarpo São Aires e São Miguel. Durante ação, os agentes teriam observado toda movimentação de venda de drogas. Em momento oportuno foi feita a abordagem. De acordo com a Polícia, um jovem de 24 anos estava apenas com intenção de comprar entorpecente. Na lixeira, próximo ao local, foi recolhida uma bucha de maconha, que um dos envolvidos jogou. Durante revista pessoal a guarnição apreendeu R$ 258 em dinheiro e um aparelho celular.

Dando sequência aos trabalhos, acompanhados das partes envolvidas, os militares iniciaram buscas no terreno que o grupo foi visto em atitude suspeita, resultando na apreensão de 46 buchas de maconha e seis pinos de cocaína. O tráfico de drogas foi registrado na 148ª DP, o casal e o jovem permaneceram à disposição da Polícia Civil.