Atletas Luiz Fernando Vergínio Alves, 17 anos, da categoria 76 kg e Tiago José Barbosa, 27 anos, da categoria 70 kg, foram campeões em suas categorias. - Divulgação/PMVS

Publicado 18/08/2021 19:09

VARRW-SAI - Dois atletas de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, participaram do Cabo Frio Stadium, no último domingo (15/08), no CT Combat, em Cabo Frio. O evento de Muay Thai tradicional garante vaga para o Campeonato brasileiro de Muay Thai. Os atletas da Academia Freitas Fight Team, Luiz Fernando Vergínio Alves, 17 anos, da categoria 76 kg e Tiago José Barbosa, 27 anos, da categoria 70 kg, foram campeões em suas categorias. Eles contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de Varre-Sai, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.



Estreando nas competições de Muay Thai, o atleta Luiz Fernando Vergínio Alves, falou do receio da primeira luta. “Fiquei nervoso no começo, pois foi a primeira luta, mas depois fiquei tranquilo. Quero continuar lutando de forma profissional. Foi legal porque nunca tive a oportunidade de lutar antes. Agradeço o apoio e esforço do motorista Derival”, disse.



Já Tiago José Barbosa luta em competições de Muay Thai há dois anos. “É a minha segunda luta no evento e consegui a vaga para o seletivo. Fico feliz em representar Varre-Sai e mais feliz ainda pelo apoio da Secretaria de Esportes, através do secretário Carlinhos, que nos deixa mais motivados. Reconhecemos o esforço que estão fazendo por nós e estamos sempre trabalhando em busca da melhor performance e para isso, estamos treinando para dar o nosso melhor”, afirmou. Continua após foto.

Atletas contaram com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Divulgação/PMVS



O lutador e treinador da Academia Freitas Fight Team, Carlos Eduardo de Freitas (Kadu), ressaltou que a palavra que define as vitórias é “orgulho”. “Eu exijo muito deles. Nós treinamos e trabalhamos muito, inclusive nos finais de semana e feriados. O resultado é consequência do esforço deles e sem o apoio da Secretaria de Esportes, através do secretário Carlinhos, não seria possível a gente ter participado. Agradeço também ao nosso treinador geral Edmar Kiffer por estar ajudando no sucesso dos atletas de Varre-Sai ” afirmou Kadu.



O secretário municipal de Esportes de Varre-Sai, José Carlos Estevão de Castro, agradeceu ao prefeito Silvestre Gorini e a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo apoio ao esporte. “Agradeço a Deus por estar como secretário e ter o apoio total do nosso prefeito Silvestre, um desportista nato, e estar fazendo o mínimo para ajudar os atletas que estão representando muito bem o nosso município. Sou apaixonado por todos os esportes e tenho a intenção de ajudar muito mais. Parabenizo os atletas pelas vitórias e por todo o esforço”, concluiu o secretário.



