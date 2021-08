Em alguns locais – como ruas altas – o abastecimento pode levar até 24 horas para se normalizar após o restabelecimento de energia. - Foto: reprodução internet

Publicado 18/08/2021 19:35

ITAPERUNA - A concessionária de energia Enel informou à Cedae que realizará serviço na rede elétrica nesta quinta-feira (19), das 7h30 às 10h, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Para realizar este serviço, o fornecimento de energia elétrica será desligado e a Cedae vai interromper a operação da Estação de Tratamento de Água de Itaperuna durante o período. A produção de água será retomada após o restabelecimento de energia por parte da Enel, mas em alguns locais – como ruas altas – o abastecimento pode levar até 24 horas para se normalizar.





LAJE DO MURIAÉ - Du as caixas de som, dois microfones, ventilador, pandeiro e uma toalha que teriam sido furtados em uma igreja localizada no Morro do Querosene, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, foram recuperados por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ). Os agentes foram informados que tais produtos estavam na mesma rua do templo.





Os militares fizeram contato com o pai do suspeito, que autorizou buscas, na manhã desta terça-feira (17). Na residência os policiais recuperaram o material. O envolvido foi autuado por furto na 138ª DP e vai responder ao processo em liberdade.