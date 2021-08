Programa visa ampliar a rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir atividades ilícitas. - Foto: reprodução internet

Programa visa ampliar a rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir atividades ilícitas.Foto: reprodução internet

Publicado 18/08/2021 19:45

Itaperuna, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai no Noroeste Fluminense fazem parte do Cinturão de Divisas, um programa de segurança pública inédito no país destinado a manter policiamento permanente em 15 bases instaladas nas rodovias estaduais nos pontos de divisas do Rio de Janeiro com os demais estados da Região Sudeste. Concebido e executado com total apoio do Governo do Estado, o Cinturão de Divisas ficará a cargo do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com foco em dois eixos principais: ampliar a rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir atividades ilícitas, que alimentam o crime organizado na Região Metropolitana e nas cidades turísticas do estado. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro lançou oficialmente na manhã desta terça-feira (17).



Durante a cerimônia de lançamento, realizada no pátio do Quartel General da Polícia Militar, no Centro da capital, o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo de Lacerda, falou da importância do novo programa. “Nossos policiais estarão a postos 24 horas nas divisas do estado com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, combatendo o tráfico de armas e de drogas, a circulação de criminosos e de veículos roubados, contrabando e demais ilícitos, contemplando um amplo espectro no contexto da segurança pública’, disse o secretário Rogério Figueredo.



Em seu discurso, o secretário lembrou que o Cinturão de Divisas trará benefícios para os moradores do interior, turistas que circulam pelas rodovias estaduais, como também para quem mora e trabalha na Região Metropolitana, que concentra 75% da população do estado. “O Cinturão de Divisas ampliará muito uma missão que, até agora, era exercida apenas nas rodovias federais sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse o secretário.



Para viabilizar a implantação do Cinturão de Divisas, foi necessário um reforço muito grande do Governo do Estado e da Polícia Militar, além de um amplo apoio da sociedade no interior fluminense, como prefeituras municipais e empresários locais. Além da construção das bases físicas nos pontos de divisa, houve necessidade de investimento em recursos materiais e aumento do efetivo do BPRv.



Confira os 15 pontos nas divisas com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo:



1 – Paraty/Cunha

RJ-165

Estado de São Paulo



2 – Barra Mansa/Cotiara

RJ-157

Estado de São Paulo



3 – Resende/Falcão

RJ-159

Estado de Minas Gerais



4 – Valença/Santa Isabel

RJ-151/RJ-153

Estado de Minas Gerais



5 – Valença/Parapeúna

RJ-147

Estado de Minas Gerais



6 – Rio das Flores/Manoel Duarte

RJ-151

Estado de Minas Gerais



7 – Comendador Levy Gasparian

RJ-151

Estado de Minas Gerais



8 – Carmo/Influência

RJ-158

Estado de Minas Gerais



9 – Santo Antônio de Pádua/Pirapetinga

RJ-186

Estado de Minas Gerais



10 – Miracema/Palma

RJ-200

Estado de Minas Gerais



11 – Itaperuna/Raposo

RJ-214

Estado de Minas Gerais



12 – Porciúncula/Tombos

RJ-220

Estado de Minas Gerais



13 – Varre-Sai/Santa Rita do Prata

RJ-230

Estado do Espirito Santo



14 – Itaperuna/Fazenda Batalha

RJ-186

Estado do Espírito Santo



15 – São Francisco do Itabapoana

RJ-224

Estado do Espirito Santo