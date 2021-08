Formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, o paraibano era conhecido como bom negociador - Divulgação

Publicado 14/08/2021 12:22

Morreu na manhã deste sábado, 14, o médico brasileiro Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo automobilístico Caoa, aos 77 anos.

"Dr Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos", afirmou a diretoria do Caoa em nota.

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, o paraibano era conhecido como bom negociador. Vindo de uma família de 17 irmãos, trabalhava como cirurgião quando comprou, em 1979, um Ford Landau em uma concessionária da marca em Campina Grande (PB). A revenda quebrou, e Caoa a comprou barato, como forma de compensar a perda do dinheiro pago pelo carro. Fundou ali a Caoa, com a fama do doutor que fazia qualquer negócio.

Caoa aceitava como pagamento de carros usados a terrenos e cabeças de gado, passando por estoques de tijolos. Às vezes, perdia dinheiro, mas o importante era fechar o negócio, segundo o perfil oficial do empresário.

A fama fez com que compradores viessem de toda a região, até mesmo de João Pessoa e Natal. Não demorou para que a Ford oferecesse a ele a principal concessionária do Recife e, pouco tempo depois, algumas de São Paulo. Em menos de seis anos, Caoa se tornou o maior revendedor Ford do Brasil.

Nos últimos anos, ele atraiu para o portfólio do Caoa marcas como Ford, Hyundai, Caoa Chery e Subaru.

O velório acontecerá neste sábado no Cemitério do Morumbi a partir das 14h30, seguido do sepultamento às 17h30.