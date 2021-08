Anderson Freire com integrantes da direção da APAE de Itaperuna durante live pelo jubileu de ouro da instituição. - Lili Bustilho

Anderson Freire com integrantes da direção da APAE de Itaperuna durante live pelo jubileu de ouro da instituição.Lili Bustilho

Publicado 18/08/2021 21:47

ITAPERUNA - Fé e emoção marcaram a apresentação do ícone da musicai gospel, Anderson Freire, na comemoração dos 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ele foi um dos responsáveis por levar a palavra de Deus de uma maneira marcante ao público durante uma transmissão online. O cantor e compositor esteve no evento que foi exibido pelas redes sociais da instituição direto do Centro Evangelístico da Congregação da Assembleia de Deus 1º de Maio na cidade, nesta terça-feira, 17. O momento de louvor foi organizado obedecendo as normas de prevenção e combate à Covid-19. Anderson Freire convidou uma das cantoras da igreja para louvar com ele, o que se tornou mais um dos pontos emocionantes da apresentação.



Em entrevista exclusiva ao O DIA, Anderson Freire contou que a oportunidade foi uma das mais especiais de sua vida por se tratar de um trabalho realizado por pessoas que merecem muita valorização, bençãos e carinho; profissionais e colaboradores que lidam com sonhos alheios e possibilitam uma melhor qualidade de vida aos 418 assistidos, atualmente, na APAE do município. O cantor também destacou que a cada evento que participa é como se fosse uma estreia porque a música segundo ele, é digna de muito respeito e quando oferecida em adoração ao Senhor é como se fosse um filho que está sendo entregue ao Pai. Anderson parabenizou ainda a união da APAE e os serviços prestados pela instituição: “É algo indescritível participar do aniversário de uma instituição como a APAE de Itaperuna. São 50 anos de muitas histórias de amor ao próximo e com certeza de muito trabalho em prol de famílias que dependem de cada profissional, de cada mão estendida, enfim que necessitam de todos que fazem parte dessa linda família. Aqui foi também a grande oportunidade de pregar a palavra de Deus sem denominação, onde há um povo exaltando o Senhor Jesus. Devemos agradecer sempre e por tudo que Deus nos proporciona e este momento traz a presença de Jesus na vida de cada um que participou desse jubileu”, enfatizou.

Publicidade

Entre as canções, estavam os sucessos dos álbuns Identidade e Raridade, que lhe renderam dois discos de Ouro, dois de Platina, um de Platina Duplo; canções inspiradíssimas, com fortes mensagens e revelações de Deus. “Busco exprimir canções reveladas dos céus. Estou muito, muito feliz e grato por tudo que está acontecendo em minha vida e por participar deste grande momento. Deus é maravilhoso”, diz Anderson Freire.



Ao longo desses anos de ministério, o cantor colecionou muitos amigos e tornou-se um hitmaker no meio religioso, sendo autor de músicas notórias gravadas por vários artistas, como Davi Sacer, PG, Damares,Bruna Karla, Fernanda Brum, Aline Barros, Marina de Oliveira, Ariely Bonatti, Gisele Nascimento, Arianne, Léa Mendonça e Banda Giom (formada pelos irmãos do cantor), entre outros músicos. Continua após vídeo.



Publicidade

Capixaba de nascimento, natural de Cachoeiro de Itapemirim, Anderson Freire começou sua carreira ao lado dos irmãos na igreja. Em 2013 explodiu com a música Raridade. Daí em diante não parou mais de emplacar hits, sendo indicado 4 vezes ao Grammy Latino, levando inclusive a estatueta de melhor disco gospel em 2016.

JUBILEU DE OURO - A APAE Itaperuna completou no dia 10 de agosto seus 50 anos de luta diária e não parou seus atendimentos para não desamparar seus alunos e familiares mesmo em um momento difícil trazido pela pandemia da Covid-19. Adaptações e restrições foram necessárias devido ao combate e prevenção da Covid-19, mas os sonhos não foram interrompidos. A programação do jubileu de ouro começou com uma carreata e segue nesta semana com vídeos institucionais que estão sendo exibidos nas redes sociais da instituição. Acompanha a instituição pelo Continua após o vídeo.

A APAE Itaperuna completou no dia 10 de agosto seus 50 anos de luta diária e não parou seus atendimentos para não desamparar seus alunos e familiares mesmo em um momento difícil trazido pela pandemia da Covid-19. Adaptações e restrições foram necessárias devido ao combate e prevenção da Covid-19, mas os sonhos não foram interrompidos. A programação do jubileu de ouro começou com uma carreata e segue nesta semana com vídeos institucionais que estão sendo exibidos nas redes sociais da instituição. Acompanha a instituição pelo Facebook ou Instagram . Seja um sócio e saiba mais como colaborar com os trabalhos da instituição pelo (22) 3824-4566.

Publicidade

Israel Pìmenta Cordeiro, membro do AD da Rua Ana Aguiar em Italva, cidade vizinha de Itaperuna, acompanhou sua esposa que é jornalista e fez a cobertura do evento. Pimenta ressaltou que Anderson Freire é um grande instrumento divino. "Estive em uma outra apresentação dele na região, foi no distrito de São Joaquim, em Cardoso Moreira, e é indescritível a unção que Anderson Freire possui. Se deixar ele não termina a ministração porque ele se envolve mesmo com cada detalhe e realmente é usado por Deus não apenas em seus louvores, mas em todo o seu ministério. Sentimos a presença de Jesus tão forte durante os eventos dele", pontuou Israel que também participa de ministério de louvor. Confira mais fotos e vídeo.

Publicidade

Anderson Freire com Israel Pimenta Cordeiro. Lili Bustilho

Publicidade

Publicidade

Presidente da APAE, Terezinha de Fátima Silva Faria Lili Bustilho

Publicidade

Anderson Freire com a família APAE de Itaperuna durante live pelo jubileu de ouro da instituição. Lili Bustilho

Jubileu de Ouro. Lili Bustilho

Publicidade

Apresentação com uma das cantoras da igreja onde estava ocorrendo a live. Lili Bustilho Anderson Freire com integrantes da direção da APAE de Itaperuna durante live pelo jubileu de ouro da instituição. Lili Bustilho