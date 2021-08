Desafio de moutain bike leva ciclistas ao topo. - Divulgação/PMP

Desafio de moutain bike leva ciclistas ao topo.Divulgação/PMP

Publicado 19/08/2021 16:24

PORCIÚNCULA - O primeiro Desafio de Moutain Bike de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, já está valendo. Teve início no dia 08 de agosto o I Desafio MTB Rampa de Voo Livre de Porciúncula e a galera do esporte já está na pista, comendo poeira, para atingir o objetivo.

Até o dia 12 de setembro, o ciclista inscrito pode tentar chegar ao famoso cartão postal quantas vezes quiser. Além de medalha para todos os que completarem o percurso, a equipe organizadora vai premiar em dinheiro os cinco primeiros colocados. O primeiro lugar vai receber R$ 400; o segundo R$ 200; o terceiro R$ 100, o quarto R$ 70 e o quinto lugar R$ 50.



Além da adrenalina do percurso, o atleta é premiado com uma das mais belas paisagens da região, que agora conta com um balanço instalado pela equipe organizadora. A alegria da chegada é celebrada com fotos incríveis! O Desafio de MTB Rampa de Voo Livre é realizado por uma equipe porciunculense de apaixonados pelo esporte, tem o apoio da Prefeitura e o patrocínio de diversas empresas.

Publicidade

Desafio de moutain bike leva ciclistas ao topo. Divulgação PMP

Desafio de moutain bike leva ciclistas ao topo. Divulgação PMP

Publicidade