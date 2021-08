O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 139ª DP.Foto: divulgação

Publicado 19/08/2021 16:48

PORCIÚNCULA - Três papelotes de cocaína foram apreendidos com um homem de 36 anos, na Rodovia RJ-230, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Os ocupantes de uma moto Honda modelo XRE de cor verde foram abordados por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia.

Chegou ao conhecimento dos agentes que suspeitos da cidade foram até Eugenópolis (MG) e deviam trazer entorpecentes. A dupla foi parada pela guarnição quando seguia sentido Antônio Prado de Minas (MG). O suspeito foi revistado e com ele apreendidos a droga que totalizou 5,48g, de acordo com laudo pericial. O envolvido foi autuado por posse e uso de entorpecente na 139ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.