Reunião no gabinete da prefeita Geane Vincler com o Tenente PM Patrick Rogério Coelho. - Foto: divulgação/PMC

Publicado 19/08/2021 17:32 | Atualizado 19/08/2021 17:34

CARDOSO MOREIRA - A busca pela segurança pública tem gerado cada vez mais a proximidade e parceria entre prefeituras e a Polícia Militar, além das Guardas Civis Municipais. Em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, os trabalhos do 29º BPM (Itaperuna-RJ) somam forças em prol da população. Ao assumir a 4ª Companhia da Polícia Militar no município, o Tenente PM Patrick Rogério Coelho esteve reunido com a prefeita Geane Vincler onde na ocasião discutiram assuntos relativos a segurança pública da cidade. Estiveram presentes no encontro o Secretário de Segurança Pública, Rômulo Zaquieu; o vereador Leno Moraes; o Secretário de Projetos e Desenvolvimento, Aétio Papaléos, e o Chefe da Guarda Civil Municipal, GCM Everaldo Ferraz.

"Esta parceria é de extrema importância, pois vamos realizar diversas ações de conscientização, atendendo a um objetivo social, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade da educação no trânsito, do respeito ao próximo, entre outras atividades que ajudarão no desenvolvimento do município", enfatizou Geane. Continua após foto.

Parceria entre órgãos de segurança pública e prefeitura visam bem estar dos cardosenses. Foto: divulgação/PMCM

Para o novo comandante da 4ª Cia o principal objetivo do 29º BPM é integrar o serviço aos serviços da prefeitura que tratam da segurança, do bem-estar e da qualidade de vida do cidadão. "Essa parceria entre a PM e Prefeitura é muito importante, já vinha sendo realizada com o antigo comando e agora vamos dar continuidade, intensificando ainda mais os laços.”, destacou o comandante.