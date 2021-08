Confira o calendário de pagamento do 13º salário atrasado - Arte O DIA

Publicado 17/08/2021 14:15 | Atualizado 17/08/2021 14:18

Mais de 20 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio que ganham entre R$ 4.701 e R$ 5.500 (vencimento bruto) — mais precisamente 20.296 pessoas — recebem nesta quarta-feira (18) o 13º salário atrasado de 2020. O pagamento será realizado conforme o calendário acima, criado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento para quitação do abono por faixas salariais.

Os depósitos se encerrarão em junho de 2022, quando serão creditados os valores devidos a quem ganha a partir de R$ 20 mil. O 13º do ano passado ficou em aberto para 100.024 funcionários da ativa, inativos e beneficiários de pensão. A gratificação salarial foi paga em 2020 a apenas 97.547 vínculos — todos com salário bruto de até R$ 4 mil.

Em julho (último), a atual gestão iniciou o cronograma de pagamento escalonado: 23.745 pessoas que estão na faixa de remuneração de R$ 4.001 a R$ 4.700 receberam a gratificação.



Segundo o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, a prefeitura está usando recursos orçamentários de 2021 para quitar o abono atrasado de 2020, assim como fez para pagar a folha salarial de dezembro (em janeiro deste ano).

"Assumimos a prefeitura em 2021 com apenas R$ 18 milhões em caixa e cerca de R$ 6 bilhões de restos a pagar, valor que incluía os salários de dezembro de 2020 e o 13º não pago aos servidores. Esse pagamento de duas folhas a mais com recursos de 2021 só é possível devido ao esforço de redução de despesas e aumento das receitas feito por essa administração com responsabilidade e boa gestão", afirma.



DESEMBOLSO TOTAL

De acordo com a Fazenda, para quitar os valores devidos aos 100.024 servidores da ativa, aposentados e pensionistas, o desembolso total da prefeitura é de R$ 936 milhões. "Na prática, o orçamento de 2021 sofreu o impacto de 2 folhas salariais a mais, chegando a 15 no total", ressalta a pasta.