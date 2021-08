Proposta começa a ser analisada nesta terça-feira pelos deputados da Alerj - Fabio Costa/ Agência O Dia

Proposta começa a ser analisada nesta terça-feira pelos deputados da AlerjFabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 17/08/2021 06:06

O texto também cria duas novas funções de confiança com adicionais que podem chegar até R$ 1.623,48 no vencimento-base do serventuário. O Tribunal afirma que a medida não vai gerar aumento de despesas.

Publicidade

Nos bastidores, já é certo que o projeto receberá emendas e sairá de pauta. Tudo indica que, antes da votação, a matéria será analisada em reunião entre representantes do Judiciário e o Legislativo.