Mulher foi transferida ao presídio feminino de Campos dos Goytacazes.Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 17:09

ITALVA - Uma mulher de 37 anos foi presa por agentes da 148ª DP de Italva, no Noroeste Fluminense, em cumprimento a ordem judicial por ser ré em processo no qual responde por homicídio qualificado cometido no ano de 2009 junto da Oitava Vara Criminal de Maceió, estado de Alagoas. A suspeita procurou a delegacia para realizar um boletim de ocorrência sobre o furto de seu telefone celular e durante o registro, o policial de plantão descobriu o mandado de prisão ao consultar os bancos de dados integrado dos órgãos de segurança pública. A mulher foi transferida ao presídio feminino de Campos dos Goytacazes, onde permanecerá a disposição da Justiça alagoana.