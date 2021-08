Cumprimento da prisão foi registrado da 143ª DP - Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 17:15

ITAPERUNA - Um homem de 35 anos que é réu em processo por suposto envolvimento com o tráfico de drogas teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM se deslocaram até a Rua Manoel Roberto de Oliveira, no bairro Niterói, onde localizaram o suspeito que apresentado ao plantão da 143ª DP. Ele será transferido ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.