Investigação coordenada pelo delegado Dr. Mario Monnerat. - Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 20:26 | Atualizado 19/08/2021 22:56

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Policiais da 136ª DP de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, após um trabalho de investigação coordenado pelo delegado Dr. Mario Cesar Monnerat Vianna, cumpriram um mandado de busca e apreensão por associação para a produção e tráfico de drogas contra um adolescente de 17 anos na zona rural de Marangatu. De posse da ordem judicial os agentes com o apoio de militares do 36º BPM (Pádua) localizaram o jovem que acabou se entregando com a chegada da equipe. O suspeito foi apresentado à distrital e após as formalidades colocado à disposição da Justiça. O mandado judicial foi expedido com base no artigo 35 da Lei 11343/06.