Na imagem da câmera de segurança é possível ver um homem saindo da casa e empurrando a vítima várias vezes.Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 22:12 | Atualizado 19/08/2021 22:55

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Policiais da 136ª DP de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, após um trabalho de investigação coordenado pelo delegado Dr. Mario Cesar Monnerat Vianna, prenderam um homem de 43 anos por ter descumprido medida protetiva baseada do Estatuto do idoso, que determinava o afastamento do suspeito por uma possível agressão ao tio de 73 anos. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu no bairro Dezessete, nesta quinta-feira, 19, e contou com o apoio de militares do 36º BPM (Pádua). O envolvido foi apresentado à distrital e após as formalidades foi colocado à disposição da Justiça. A ordem judicial foi deferida com base no Art. 330 do CP c/c Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Continua após vídeo.

De acordo com informações recebidas pela Polícia Civil, no dia 9 de abril, o idoso compareceu a delegacia relatando que foi agredido por seu sobrinho. A vítima contou que foi a casa da irmã para levá-la para ser vacinada contra a Covid-19, por ser seu curador, quando o sobrinho o procurou e o questionou sobre a declaração para passar a representação legal para ele. A cena já ao lado de fora da residência foi gravada por uma câmera de segurança instalada na rua. Na imagem é possível ver um homem saindo da casa e empurrando a vítima várias vezes. O idoso conseguiu entrar no carro e fugir do local sendo atendido na Casa de Saúde Santa Monica. Ele disse também que foi ameaçado pelo agressor. Veja o vídeo do dia da lesão corporal contra a vítima.



