Estudos epidemiológicos realizados na última semana confirmaram existência da variante. - Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 20:53

LAJE DO MURIAÉ - A Secretaria Municipal de Saúde, de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, informou nesta quinta-feira (19/08), que segundo estudos epidemiológicos realizados na última semana, a variante Delta já circula no município. “Na segunda-feira (16/08), o sequenciamento genético feito pelos Institutos LNCC/MCTI (Laboratório Nacional de Computação Científica/Universidade Federal do Rio de Janeiro), indicou positivo para a Variante Delta em um dos casos do nosso município” – publicou a pasta.

A interpretação dos dados feita pela Equipe Epidemiológica de Laje do Muriaé também indicou nessa quinta-feira (19/08) a confirmação da Variante Delta, também conhecida como linhagem B.1.617.2 e considerada a mais contagiosa. “É de extrema importância que todos redobrem os cuidados, o uso de máscaras e a higiene das mãos, assim como evitar aglomerações é de extrema importância por hora. O LNCC/MCTI em conjunto com a Equipe Epidemiológica de Laje continua analisando novos casos, assim que saírem estaremos de prontidão para informar a população” – destacou a secretaria. Na região, casos da variante Delta já foram confirmados em Porciúncula, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna Bom Jesus do Itabapoana e Natividade.