Contratações serão divididas em três etapas. - Foto: reprodução internet

Contratações serão divididas em três etapas.Foto: reprodução internet

Publicado 19/08/2021 18:02

Já estão abertas as inscrições para processo seletivo na empresa Águas do Rio, responsável pelo saneamento de 27 cidades do Estado do Rio. A empresa arrematou os blocos 1 e 4 do leilão da Cedae e anunciou essa semana a abertura de cinco mil postos de trabalho. Todos eles no Rio de Janeiro. No Noroeste Fluminense a empresa atuará em Aperibé, Cambuci, Itaocara e Miracema.

De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, as contratações serão divididas em três etapas. A primeira rodada de seleção será feita até setembro, com 1.886 contratações, outras 1.114 vagas serão preenchidas no mês de outubro e outras duas mil até dezembro. Há oportunidades de emprego por toda a área de concessão no estado para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o nível fundamental até ensino superior completo.



Publicidade

Quais as vagas oferecidas?

As vagas são para selecionar profissionais de mais diversas funções e postos de atuação, com vagas que vão desde jovem aprendiz, técnicos, gerentes e profissionais com ensino superior completo. O regime de contratação é por carteira assinada, com benefícios como plano de saúde, vale alimentação e transporte, entre outros. O valor dos salários não foi divulgado e, segundo a companhia, varia de acordo com o cargo e função e com a carga horária.



Entre as vagas oferecidas estão: operadores de sistema de esgotamento; agentes de saneamento e comercial (leitura e vistoria); gerentes; motoristas e mecânicos; supervisores de loja, comerciais, de estação de tratamento de esgoto, eletromecânica, manutenção e operações; programadores de serviços; advogados; analistas administrativo, de recursos humanos, eletroeletrônico, de sistemas e de medição e contrato; assistentes administrativos, comerciais e de responsabilidade social; auxiliares administrativos; coordenadores administrativos, comerciais, de comunicação, de laboratório, de planejamento, de processos de risco, de responsabilidade social, de segurança, de serviços e de operação e distribuição; jovens aprendizes.



Inscrições - Os interessados devem entrar no site da empresa



O contrato do governo com a empresa prevê 35 anos de concessão. A concessionária promete um investimento total de R$ 24,4 bilhões nos dois blocos arrematados, sendo R$ 7,2 bilhões nos primeiros cinco anos.

Inscrições - Os interessados devem entrar no site da empresa Águas do Rio e clicar em “Carreiras”. Lá, o candidato terá acesso ao material sobre a empresa e poderá inserir seus dados. Neste primeiro momento, serão oferecidas 1.002 vagas operacionais, 376 de cargos de liderança, 330 de administrativo e 178 técnicos.O contrato do governo com a empresa prevê 35 anos de concessão. A concessionária promete um investimento total de R$ 24,4 bilhões nos dois blocos arrematados, sendo R$ 7,2 bilhões nos primeiros cinco anos.

Publicidade

Bloco 1 do leilão: Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Cordeiro, Casimiro de Abreu, Duas Barras, Itaboraí, Itaocara, Magé, Maricá, Miracema, Rio Bonito, Saquarema (3° Distrito). São Gonçalo, São Francisco de Itabapoana, São Sebastião do Alto, Tanguá e Rio de Janeiro AP2.1. Valor de outorga: R$ 8,2 bilhões.



Bloco 4 do leilão: Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Rio de Janeiro AP 1, AP 2.2 e AP 3 . Valor de outorga: R$ 7,2 bilhões.