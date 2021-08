Empresa Águas do Rio oferta cinco mil vagas de trabalho no estado do Rio - Reprodução

Empresa Águas do Rio oferta cinco mil vagas de trabalho no estado do RioReprodução

Publicado 18/08/2021 14:47

Rio - A empresa Águas do Rio, que vai fazer a gestão do saneamento público de 27 cidades fluminenses , disponibiliza cinco mil vagas de trabalho no estado do Rio. O processo seletivo está dividido em três etapas: 1.886 contratações até setembro, mais 1.114 no mês seguinte e outras duas mil até dezembro, somando as cinco mil vagas. Há oportunidades por toda a área de concessão para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o nível fundamental completo. Segundo a empresa, existe a expectativa de geração de aproximadamente 15 mil oportunidades indiretas.

"O nosso objetivo é contar com pessoas das próprias cidades ou de comunidades, para que trabalhem com seus vizinhos. Acreditamos que, desta forma, vamos contribuir para o desenvolvimento regional e teremos colaboradores mais felizes, trabalhando perto de casa e fazendo a diferença na vida das pessoas no seu entorno, levando água de qualidade com regularidade e coleta e tratamento de esgoto", explica o presidente da Águas do Rio, Alexandre Bianchini.

Publicidade

Segundo a empresa, as vagas são ofertadas para as seguintes funções: operadores de sistema de esgotamento; agentes de saneamento e comercial (leitura e vistoria); gerentes; motoristas e mecânicos; supervisores de loja, comerciais, de estação de tratamento de esgoto, eletromecânica, manutenção e operações; programadores de serviços; advogados; analistas administrativo, de recursos humanos, eletroeletrônico, de sistemas e de medição e contrato; assistentes administrativos, comerciais e de responsabilidade social; auxiliares administrativos; coordenadores administrativos, comerciais, de comunicação, de laboratório, de planejamento, de processos de risco, de responsabilidade social, de segurança, de serviços e de operação e distribuição; jovens aprendizes.

Os interessados devem entrar no site aguasdorio.com.br e clicar em "Carreiras", onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados. Neste primeiro momento, ainda conforme a Águas do Rio, serão 1.002 vagas operacionais, 376 de cargos de liderança, 330 de administrativo e 178 técnicos.