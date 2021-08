Especialista em RH indica que candidatos devem ser antenados com a atualidade - Marcos de Paula / Senac RJ / Divulgação

Especialista em RH indica que candidatos devem ser antenados com a atualidadeMarcos de Paula / Senac RJ / Divulgação

Publicado 18/08/2021 07:00

Rio - O estágio pode representar a porta de entrada para o mercado de trabalho, sendo o período em que o estagiário adquire conhecimento e também coloca em prática a teoria que aprendeu durante o curso. Em homenagem ao Dia Nacional do Estagiário, celebrado nesta quarta-feira, 18, O DIA selecionou cerca de 4 mil vagas para várias áreas de atuação. Para ajudar os candidatos na preparação para os processos seletivos, especialistas em Recursos Humanos (RH) deram orientações para montar o currículo, além de dicas para se destacar nas entrevistas.

Como o currículo, provavelmente, será o primeiro contato entre você e a empresa, a especialista em RH e CEO da Glaciano Resultados Humanos, Bianca Glaciano, avalia que ele deve ter uma apresentação cuidadosa. "Além de ter informações organizadas, coloque apenas habilidades e experiências que sejam relevantes para a vaga", indica.

Publicidade

"Aborde formação, características técnicas, cursos, treinamentos e principais resultados na carreira. Se você estiver no início da sua vida profissional, tente focar nas conquistas que obteve durante a faculdade. É importante que o currículo seja objetivo, conciso e bem elaborado, mostrando por que a empresa deve optar por você. Uma boa dica é personalizar o documento de acordo com a vaga, resumindo as informações que chamem a atenção do recrutador", sugere Glaciano



Débora Nascimento, especialista em RH e diretora-geral do Grupo Capacitare, explica que as empresas buscam estagiários que tenham força de vontade e que estejam antenados com a atualidade, principalmente, com a tecnologia. Antes da entrevista, ela aconselha que o candidato pesquise sobre a empresa, por meio do site ou das redes sociais, para conhecer a instituição e levantar informações que podem ser questionadas na conversa com o recrutador.



Publicidade

Segundo ela, as entrevistas começam tendo o currículo como fio condutor. Por isso, durante o preparo para a seleção, o candidato deve ler os itens que listou no texto, a fim de evitar equívocos ao longo do diálogo com o avaliador. "É muito ruim quando o entrevistador faz uma pergunta e sente que a resposta foi insegura, evasiva ou monossilábica", comenta, acrescentando que o postulante à vaga não deve mentir para o recrutador.

Para mandar bem durante o processo seletivo, Bianca Glaciano pondera que é fundamental dominar a Língua Portuguesa. De acordo com ela, é essencial evitar os vícios de linguagem, as gírias e os palavrões. "Lembre-se de que, independentemente da etapa de seleção, você está em um ambiente profissional. Pessoas que apresentam clareza em sua comunicação, vocabulário amplo e linguagem adequada saem na frente", afirma a especialista em RH.



Publicidade

A CEO aponta, ainda, que existem algumas perguntas que são muito recorrentes nas entrevistas. "É comum o recrutador querer saber quais são os seus pontos fortes e fracos. Apesar disso, não é interessante ter uma resposta pronta", recomenda Glaciano.

"Um erro muito comum cometido pelos profissionais é mencionar como ponto fraco algo que nunca tenha realmente prejudicado a sua vida. Citar um ponto forte que não tenha relação com os seus objetivos e anseios de carreira também é um engano. Por isso, seja honesto e coerente nas suas respostas", finaliza.



Publicidade

Confira as oportunidades:

CIEE/Rio

Publicidade

O CIEE/Rio disponibiliza 2.740 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para todo estado do Rio de Janeiro, nesta semana. São 1.939 chances para ensino superior e 801 para ensino médio. As vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/, onde as inscrições devem ser feitas. A instituição também recruta Pessoas com Deficiência (PCD) - os interessados podem enviar o currículo para [email protected]

Fundação Mudes

Publicidade

A Fundação Mudes oferta, nesta semana, 405 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico para a capital fluminense e Região Metropolitana do Rio. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil, conforme informou a instituição. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (59), Comunicação Social (45), Engenharia (40), Ciência da Computação (18), Ciências Contábeis (16), Análise de Sistemas (15), Marketing (14), Design (13), Letras (11), Direito (8), Pedagogia (6) e Recursos Humanos (5). Ainda há vagas para cursos como Biologia, Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Hotelaria, Matemática, Nutrição, Odontologia, Turismo, entre outras.

Publicidade

Há chances para estágio no ensino médio, são 15 no total e também 9 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 55 vagas. As principais são em técnico em Eletrônica (13), técnico em Mecânica (9) e técnico em Administração (5), mas há vagas também para técnico em Design Gráfico, técnico em Informática, técnico em Química, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.





Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos, ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

Publicidade

Grupo Boticário

O Grupo Boticário abriu uma nova fase de inscrições para processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Até 3 de setembro, estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil, que queiram transformar o mundo por meio da beleza, terão a chance de se inscrever no Programa "Geração B".

Publicidade

O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto, ampliando a diversidade regional do grupo e facilitando o acesso de talentos de todo o país. Para diminuir barreiras de entrada, não há preferência por universidades específicas e a proficiência em língua inglesa não é uma exigência. De acordo com o grupo, o objetivo para este novo processo é seguir aumentando a atração de candidatos negros, com pelo menos 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.

Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023). Os novos estagiários irão para as áreas de Negócios, Marketing & Comunicação, Operações e Tecnologia.

Publicidade

Os postulantes às vagas de trainee devem ter até dois anos de formação, entre dezembro/2019 e dezembro/2021. Ainda segundo o grupo, no caso dos trainees, o perfil do candidato selecionado é avaliado para direcioná-lo às melhores oportunidades com mais flexibilidade, não havendo vagas e áreas pré-definidas. As inscrições e etapas do processo estão disponíveis no site do programa: www.eufacobonito.com.br

Raízen

Publicidade

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no país, lançou o Programa Talentos Raízen 2022, que apresenta mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz. As inscrições estão abertas no site ( talentosraizen.gupy.io ) até o dia 12 de setembro. Para participar, não é necessário ter experiência prévia, nem falar inglês ou ter habilidade com Excel.

Aberto para todos os cursos e em todas as regiões do Brasil, o processo seletivo será totalmente online e contará com a realização de testes individuais ainda na fase de inscrições. Além disso, a seleção envolve dinâmicas e entrevistas, com previsão de contratação para estágio e trainee em janeiro, e para aprendizes em fevereiro de 2022.

Publicidade

No processo seletivo para trainee, podem participar profissionais com até dois anos de formação em qualquer curso de graduação. A remuneração é de R$ 7 mil por mês, além dos benefícios. Para as oportunidades de estágio, concorrem estudantes de qualquer curso de graduação com previsão de formação para no mínimo daqui um ano ou dois, e com disponibilidade para estagiar 6 horas por dia ou 30 horas semanais. As vagas de estágio oferecem bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735,00 e diversos benefícios.

Já na seleção para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade, que tenham o ensino fundamental, médio, técnico completo ou que estejam cursando o ensino médio ou o ensino técnico. A disponibilidade para jornada de trabalho deve ser de 20 horas semanais. A remuneração e os benefícios variam de acordo com a localização e a área de atuação de cada vaga disponível.

Publicidade

Bayer

A Bayer Brasil inaugurou uma nova edição de seu Programa de Estágio com mais de 160 vagas e oportunidades em suas três divisões de negócio: agrícola, farmacêutica e de bens de consumo, além das funções corporativas. As posições são para diferentes localidades do país, sendo elas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Pernambuco.

Publicidade

Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar pelo site: b.novostalentos.ciadetalentos.com.br/estagio/ . Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30h (Estágio Corporativo) ou 40h semanais (apenas para Estágio Agro - 5 meses duração). No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para todas as vagas.

As inscrições para este ciclo do Programa de Estágio ficam abertas até o dia 13 de setembro, e o processo seletivo ocorrerá 100% online em função da pandemia. Esta edição conta com uma nova trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados, organizada em um modelo de aprendizagem baseado em experiências digitais, experiências em grupo e trabalho na prática.

Publicidade

Segundo a empresa, a trilha busca fortalecer habilidades como inteligência emocional, visão e desenvolvimento estratégico para posições em todos os negócios da Bayer, por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos, com os estagiários próximos aos líderes de suas áreas.

Ericsson

Publicidade

Até o dia 8 de setembro, a Ericsson (NASDAQ: ERIC) receberá inscrições de jovens que tenham interesse em participar do Ericsson Next Generation 2022, programa de atração e desenvolvimento de novos talentos que, neste ano, oferece 40 vagas para estágio e outras cinco para trainees.

O programa tem como objetivo principal atrair graduandos do ensino superior e profissionais recém-formados em carreiras STEM e de Negócios. Em relação ao estágio, para ser elegível à candidatura, é preciso ter formação acadêmica entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Mais informações podem ser conferidas no site: www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/vagas-programa-de-estagio-e-trainee-ericsson

Publicidade

Os perfis selecionados iniciarão suas atividades na Ericsson em fevereiro/março de 2022 em diferentes sites, de forma híbrida (home office/presencial no retorno pós pandemia) - na sede da operação LATAM South, no Jardim das Perdizes, em São Paulo (SP); no escritório do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca; no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba (SP); e também, na operação de São José dos Campos (SP), onde recentemente foi inaugurada a primeira linha de produção de rádios 5G da América Latina e de todo o hemisfério Sul do planeta.