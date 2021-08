No plano de investimentos da concessionária, também está prevista a ampliação do sistema de abastecimento de água, atendendo aos bairros Arrastão das Pedras, São Miguel Terral III, Vila Nova, Sapeatiba Mirim I e III e Iguarapiapunha - Divulgação

Publicado 09/08/2021 17:14

Iguaba Grande, na Região dos Lagos, é uma cidade privilegiada pela tranquilidade, segurança e belezas naturais. Com praias de águas mornas e cristalinas, banhadas pela Lagoa de Araruama, o município tem como principais atividades econômicas o comércio e turismo. Para auxiliar ainda mais no crescimento econômico local e proporcionar mais saúde e qualidade de vida para a população, a Prolagos, uma empresa da Aegea Saneamento, vai investir cerca de R$89 milhões em obras de saneamento básico nos próximos cinco anos.

Um dos principais investimentos será a implantação de 53,5 km de rede separativa de esgoto, contemplando os bairros Boa Vista, União, Cidade Nova, Estação, Jardim Solares, Sopotó, Recanto do Nilo, Iguabela, Pedreira e São Miguel, além de duasestações elevatórias e um quilômetro de linha de recalque. A obra garantirá que metade da população iguabense seja atendida pela rede separativa até 2026. Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário em vigor é o Coleta em Tempo Seco, que que consiste na interceptação de pontos da rede de drenagem, desviando o resíduo para redes independentes (cinturões), que levam o esgoto para as estações de tratamento.

Com o aumento na captação, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) será ampliada e chegará a tratar 143 litros por segundo, o que representa quase cinco piscinas olímpicas por dia. Como parte deste investimento, o bairro São Miguel receberá aproximadamente 30 km de rede coletora, 04 estações elevatórias e quase dois quilômetros de linha de recalque, estruturas responsáveis por bombear o esgoto. Já no bairro Coqueiros serão construídos 27 km de rede coletora, uma elevatória e quase três quilômetros de linha de recalque.

Em reforço à captação em tempo seco, o Rio Salgado, que recebe a drenagem do município, será protegido por redes coletoras que receberão o esgoto que sai dos imóveis dos bairros Iguabela e Estação, evitando que caiam in natura no rio. A medida é a mesma que vem garantindo a recuperação da qualidade ambiental da Lagoa de Araruama, cujo cinturão em Iguaba será concluído com a implantação de coletores em trecho na orla dos Ubás. “Iguaba é uma cidade que está em expansão populacional e econômica e cabe a nós, como operadores responsáveis pelo saneamento básico, investirmos em obras em locais estratégicos para auxiliar a gestão municipal no desenvolvimento socioeconômico local” – pontua o diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas.

No plano de investimentos da concessionária, também está prevista a ampliação do sistema de abastecimento de água, atendendo aos bairros Arrastão das Pedras, São Miguel Terral III, Vila Nova, Sapeatiba Mirim I e III e Iguarapiapunha, levando água de qualidade para mais de mil pessoas. “Acreditamos que a geração de emprego e renda proporciona dignidade ao ser humano e a parceria com a Prolagos nos auxilia a viabilizar a logística dos projetos da cidade. Essa parceria vai gerar dignidade à população e trazer para Iguaba a condição que queremos que é torná-la uma das melhores cidades para se viver do estado do Rio de Janeiro” – ressalta o secretário municipal de Planejamento, Eron Bezerra.

Até 2026, a concessionária irá empregar aproximadamente R$ 1 bilhão nos sistemas de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto dos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. O Plano de Investimentos da Prolagos já foi apresentado ao Consórcio Intermunicipal Lagos São João e será enviado à agência reguladora (Agenersa) para aprovação final.