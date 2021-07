Na primeira etapa do programa, além das ruas contempladas acontecerão diversas outras obras, como: construção de Escolas Municipais e reforma em Unidades Básicas de Saúde do Município - Divulgação

Publicado 23/07/2021 14:55

Na Região dos Lagos, o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), anunciou, nesta quinta-feira (22), um pacotão de obras a serem realizadas na cidade pelos próximos dias. Será iniciado o Projeto Iguaba Melhor (PIM), que contemplará mais de 30 ruas do município com novas iluminação, drenagem e pavimentações asfálticas e de artefatos de cimentos Inter travados. Aproximadamente 90% serão com recursos próprios, já que a administração atual preza por economicidade em todas as ações.



Na primeira etapa do programa Iguaba Melhor, além das ruas que serão contempladas com pavimentação, acontecerão diversas outras obras, como: construção da Escola Municipal Maria Nazareth Teixeira Neves, no bairro Jardim Solares; retomada da construção da Creche do Vila Nova; reforma de três Unidades Básicas de Saúde – Vila Nova, Cidade Nova 1 e Cidade Nova 2; construção do Ginásio Poliesportivo na Escola Alice Canellas e a construção do Mirante Municipal, no popularmente conhecido como Morro da Caixa D’agua.



De acordo com o Prefeito Vantoil Martins, este é um momento histórico para nossa cidade. “Estamos lançando hoje um programa que irá transformar nossa cidade, que trará um grande pacote de obras e investimentos. Serão com recursos públicos municipais, de variadas origens, como: FUNDEB, salário educação, emendas ao orçamento da União, recursos do governo do estado, mediante convênios assinados.” – declarou o Prefeito.



Confira os locais que receberão as primeiras reformas:



BAIRRO CIDADE NOVA



Nossa Senhora de Nazareth

Metragem pavimentada: 1,66 km

Tipo de pavimentação: asfalto quente

Rua Arnaldo Francisco de Souza (antiga Rua Grêmio Dei Viadant)

Metragem pavimentada: 295 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Francisco Lessa

Metragem pavimentada: 81 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Machado de Assis (antiga Rua F)

Metragem pavimentada: 51 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Alzemiro Porto

Metragem pavimentada: 127 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua João Bosco da Silva

Metragem pavimentada: 182 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Olavo Bilac

Metragem pavimentada: 162 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Carlos Gomes

Metragem pavimentada: 127 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Nossa Senhora das Graças

Metragem pavimentada: 62 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Reforma UBS Cidade Nova 2 – grande reforma em sua estrutura para a adequação das normas técnicas, pois o prédio é antigo. Reforma em: piso, telhado para evitar infiltração, disposição de salas, troca de portas, além de passar por revisão em toda a parte elétrica, e pequenas reformas como pintura, jardinagem, entre outros detalhes.

BAIRRO CAPIVARA



Estrada da Capivara (Curva da Morte até a Lagoa do Bulcão)

Metragem pavimentada: 1,44 km

Tipo de pavimentação: Asfalto quente

UBS de Cidade Nova 1 – ampliação para ter em sua estrutura uma sala de vacina e expurgo, além da construção de um muro ao redor do equipamento. Reforma em: piso, telhado para evitar infiltração, disposição de salas, troca de portas, além de passar por revisão em toda a parte elétrica, e pequenas reformas como pintura, jardinagem, entre outros detalhes.

BAIRRO SÃO MIGUEL



Rua Adnal dos Santos Medeiros

Metragem pavimentada: 1,10 km

Tipo de pavimentação: Asfalto quente

Rua Salvador Alende

Metragem pavimentada: 445 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Carmem Ribeiro

Metragem pavimentada: 168 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Princesa Diana

Metragem pavimentada: 260 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Vital Marins (antiga Rua Abraão Lincon)

Metragem pavimentada: 320 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Recanto do Nilo

Metragem pavimentada: 205 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Temenes Elias

Metragem pavimentada: 270 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Alcino Primo de Medeiros

Metragem pavimentada: 630 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Mário Covas

Serviço realizado: drenagem

Rua Ary Tavares dos Santos

Serviço realizado: drenagem

Rua Marechal Rondon

Serviço realizado: drenagem

Rua Guaracy de Oliveira da Costa

Serviço realizado: drenagem

Rua José Hermenegildo dos Santos

Serviço realizado: drenagem

Construção do Ginásio Poliesportivo Alice Canellas



IGUABELA



Rua Vasco Lima

Metragem pavimentada: 68 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Elpídio Dutra Carvalho

Metragem pavimentada: 117 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Dr Euclides Pereira Ninho

Metragem pavimentada: 144 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Maria José Ribeiro

Metragem pavimentada: 166 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Eymar Riscado Guedes

Metragem pavimentada: 174 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Elvira Maria das Dores

Metragem pavimentada: 178 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Dr Sérgio Maurício

Metragem pavimentada: 182 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Antonio Guedes Neto

Metragem pavimentada: 184 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Alexandre Pereira Ninho

Metragem pavimentada: 183 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Geraldo do Carmo Lima

Metragem pavimentada: 182 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

PEDREIRA



Damião Rodrigues da Silva

Metragem pavimentada: 292 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Adelurdes

Metragem pavimentada: 105 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Colimério Antunes Marinho

Metragem pavimentada: 147 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Construção do Mirante Municipal

JARDIM SOLARES



Construção da Escola Maria Nazareth Teixeira Neves – A Escola Municipal Maria Nazareth Teixeira Neves hoje está funcionando em casa alugada e vai ter sua sede própria, aumentando a quantidade de vagas oferecidas para 290. O projeto conta com 8 salas de aula, uma sala multiuso, pátio, e salas administrativas.

PARQUE TAMARIZ



Rua Clarinda Maria da Silveira

Metragem pavimentada: 775 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua das Margaridas

Metragem pavimentada: 240 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua das Magnólias

Metragem pavimentada: 225 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua da Harmonia

Metragem pavimentada: 1 km

Tipo de pavimentação: asfalto quente

Rua José Fernando Bastos

Metragem pavimentada: 260 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua Hilário Gomes de Souza

Metragem pavimentada: 242 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

Rua do Livramento

Metragem pavimentada: 280 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado



VILA NOVA



Estrada do Arrastão (túnel até a fábrica de sextavado)

Metragem pavimentada: 1,68 km

Tipo de pavimentação: Asfalto quente

Reforma UBS – Reformas de: piso, telhado para evitar infiltração, disposição de salas, troca de portas, além de passar por revisão em toda a parte elétrica, e pequenas reformas como pintura, jardinagem, entre outros detalhes.

Obra da Creche Vila Nova (recursos próprios)

CENTRO



Rua Mário Belizário

Metragem pavimentada: 140 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento sextavado

Rua Leiloeiro Afonso Nunes

Metragem pavimentada: 105 m

Tipo de pavimentação: Artefato de cimento intertravado

IGUABA PEQUENA



Rua Alfeu Ferreira

Metragem pavimentada: 1,5 km

Tipo de pavimentação: asfalto quente