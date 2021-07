Governador abraça o prefeito de Iguaba Vantoil Martins assim que assinaram convênio - SECOM

Publicado 19/07/2021 21:05

O governo do Estado lançou nesta segunda-feira (19), o Pré-Vestibular Expresso. A iniciativa piloto tem como proposta disponibilizar suporte pedagógico online e material didático impresso e digital para quem deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e os vestibulares. Entre as dez cidades contempladas, estão quatro da Região dos Lagos: Iguaba Grande, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo.

Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno e a secretária de Educação, Isalira Gomes; com Dr Serginho SECOM O lançamento aconteceu no Palácio Guanabara, com a presença dos prefeitos de Iguaba Grande, Vantoil Martins, e de Arraial do Cabo, Marcelo Magno; de representantes das outras prefeituras que terão acesso ao programa, além do governador Cláudio Castro (PL) e do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho Azevedo.

O período de inscrição será do dia 26 a 30 de julho, de forma gratuita, pelo formulário disponível no site da Fundação Cecierj.

Serão oferecidas mil vagas distribuídas em dez cidades: Rio de Janeiro, Paraty, Tanguá, Iguaba Grande, Búzios, Angra dos Reis, Valença, Cabo Frio, Bom Jardim e Arraial do Cabo. O processo de seleção será feito por cada município contemplado, por meio da análise documental do candidato. Podem se inscrever alunos que estejam cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído. Os interessados deverão encaminhar, no ato da inscrição, documento oficial de identidade com foto e de escolaridade.

Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins com secretário de Governo, Jales Lins; chefe de Gabinete, Fabio Costa; e secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Dr Serginho SECOM O resultado dos candidatos selecionados será divulgado no próximo dia 2 de agosto, no site da Fundação Cecierj, e no site de cada município parceiro da iniciativa. O aluno selecionado vai receber instruções para a retirada do material impresso, bem como para acesso à sala de aula e material digital. O início das aulas será no dia 9 de agosto.

A Fundação Cecierj será responsável pela parte pedagógica (material impresso e digital, além das salas de aulas virtuais). Os alunos terão acesso, gratuitamente, à plataforma de estudos com postagem semanal de vídeoaulas, áudios, exercícios e simulados, preparados pela equipe de mediadores do Pré-Vestibular, que dará apoio pedagógico online durante o curso, que se encerrará em dezembro. Os estudantes vão receber o material impresso e digital de dez disciplinas, incluindo inglês e espanhol, um caderno de orientação acadêmica e um de exercícios.